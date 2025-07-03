Глава Городца предложил ускорить отправку изъятой мототехники на СВО

Глава Городецкого округа Александр Мудров совместно с депутатами земского собрания намерен внести законопроект, позволяющий ускорить отправку в зону специальной военной операции мототехники, на которой было совершено административное правонарушение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мудров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Мудров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там господин Мудров начал разговор о подростках, которые без прав и базовых средств защиты управляют мотоциклами, мопедами, питбайками и попадают в аварии, а также о родительской безответственности.

«Пока наши бойцы, рискуя жизнью, защищают рубежи страны, у нас в округе разбазаривают жизни и здоровье наших детей. И все это при полном попустительстве со стороны отдельных родителей»,— написал глава Городца.

Он отметил, что каждый день в администрацию пишут бойцы с просьбой купить и доставить на СВО мотоциклы. «Если некоторым родителям безразлична жизнь их детей и они тратят деньги на мотоциклы, которые создают угрозу для окружающих, значит, будем изымать технику и отправлять ее туда, где она нужнее»,— сказал Александр Мудров и добавил, что рассчитывает на поддержку ГАИ.

Елена Ковалева