Участок набережной Гребного канала перекроют 6 июля из-за триатлона

Движение транспорта приостановят на участке набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде 6 июля из-за 34-го триатлона «Мужество». Об этом сообщили в мэрии.

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Ограничения будут действовать с полуночи до 15:00 на участке от дома №10 на улице Красная Слобода до дома №177 на улице Слобода Печеры. Администрация попросила водителей заранее убрать автомобили с этого отрезка, иначе машины переместят принудительно.

Триатлон «Мужество» проводится в Нижнем Новгороде с 1987 года. В этом году спортсмены будут соревноваться на дистанциях «Спринт» (750 м плавание, 20 км велогонка и 5 км бег), «Суперспринт» (300 м плавание, 8 км велогонка и 2 км бег) и в забеге на 5 км.

Елена Ковалева