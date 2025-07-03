Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему, по мнению председателя совета директоров Toyota, параллельно с электромобилями необходимо развивать гибриды, а также двигатели, работающие на природном газе и водороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Еще в апреле председатель совета директоров компании Toyota дал интервью корреспонденту Automotive News, но только сегодня цитата из него стала вирусной. С одной стороны, мало ли кто и о чем говорит, с другой — если это говорит человек по фамилии Тойода, во власти которого одна из самых могущественных автомобильных империй мира, то это не просто слова, а тренд, который может затронуть очень многих.

Акио Тойода сказал, что 9 млн электромобилей оказывают такое же воздействие на выбросы, как и 27 млн гибридов. По его словам, это означает, что один электромобиль загрязняет окружающую среду втрое больше, чем гибрид. Что имел в виду Акио Тойода? Прежде всего то, что конкретно в Японии значительная часть электроэнергии вырабатывается тепловыми электростанциями. А это значит, что для того, чтобы электромобиль проехал, условно, тысячу километров, надо выработать определенное количество киловатт, при производстве которых придется сжечь известное количество угля, что выбросит в небо неимоверное количество сажи. Гибрид же на ту же тысячу километров потратит топливо, выбросы в атмосферу после сожжения которого будут значительно ниже. Поэтому, как считает председатель совета директоров Toyota, неверно считать электромобиль единственной перспективой развития автомобилестроения. Надо параллельно заниматься и гибридами, и двигателями, работающими на природном газе, и водородом.

Злые комментаторы пишут, что на месте Акио Тойоды они бы говорили то же самое. Дело в том, что продажи электромобилей практически во всем мире стремительно падают. И причина тут не в выбросах в атмосферу, а чисто в потребительских расчетах — электромобили дороги. Чтобы полностью зарядить батарею, на зарядной станции надо провести минут 40, а до этого еще эту станцию найти. Плюс пробег на одном заряде у среднего электромобиля не так высок, особенно в холодное время года. Экология, конечно, тоже важна, но не будем ханжами — при выборе автомобиля мы думаем о ней в самую последнюю очередь.

Дмитрий Гронский