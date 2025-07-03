В Брянской области погиб мужчина при атаке украинского FPV-дрона

Беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Алешковичи Суземского района в Брянской области. Один мужчина погиб, одна женщина ранена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным господина Богомаза, пострадавшая женщина доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. «Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Богомаз заявил, что FPV-дрон намерено ударил по движущемуся гражданскому транспорту. Как уточнил губернатор, ранее село Алешковичи уже неоднократно было атаковано ВСУ.

Согласно сообщению Минобороны в Telegram-канале, за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 69 украинских БпЛА самолетного типа: 27 — над Белгородской областью, 22 — над Воронежской, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской, еще 2 — над Крымом.