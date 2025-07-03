В Татарстане второй раз за день объявили опасность атаки БПЛА

На территории Татарстана второй раз за день объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

Предупреждение появилось в 15:11. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее режим опасности атаки БПЛА объявляли сегодня в 4:47. Угроза атаки отменили в 13:09. Также были введены ограничения на работу аэропорта в Казани. За это время на запасные аэродромы отправились шесть самолетов, летевших в столицу Татарстана.

Диана Соловьёва