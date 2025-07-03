В Госдуму внесен запрет на продажу алкоголя до 21 года

Сенатор Марина Сидухина внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете продаже алкоголя лицам, не достигшим 21 года. В пояснительной записке госпожа Сидухина представила позицию Минздрава, согласно которой головной мозг молодых людей более уязвим к действию алкоголя и наркотических веществ.

«В возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, употребление алкоголя способствует снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей»,— говорится в записке.

Проект предлагает внести изменения в ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Сейчас алкогольные напитки продают с 18 лет.

В сентябре 2024 года замглавы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный говорил, что в нижней палате парламента повышение возрастной планки продажи алкоголя до 21 года обсуждается «последние десять лет как минимум». В 2019 году Минздравом были разработаны поправки, предполагающие запрет на продажу спиртного крепче 16,5% гражданам младше 21 года. Тогда против инициативы выступили Минфин и Минэкономразвития, посчитавшие меру неэффективной и способствующей развитию теневого алкогольного рынка. С аналогичной инициативой Минздрав позднее выступал в августе 2021 года, а затем в октябре 2024 года. Тогда в ведомстве сообщали о разработке плана мероприятий по «Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года». Она также предполагает запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

Полина Мотызлевская