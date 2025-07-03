В Саратове возбудили дело по факту ущерба в 465 тыс. бюджету администрации

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении контрактов по охране дошкольного учреждения (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, детское дошкольное учреждение заключило с охранной организацией договоры на оказание услуг по круглосуточной охране. При этом сотрудники учреждения подписали акты выполненных работ с недостоверной информацией о фактическом объеме оказанных услуг.

В связи с этим охранная организация получила на расчетный счет от должностных лиц муниципалитета более 465 тыс. руб. бюджетных средств за невыполненные работы. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов