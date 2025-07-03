Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за незаконную регистрацию мигрантов
В Новокуйбышевске прошел суд над местной жительницей, обвиняемой по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания», сообщили сегодня в областной прокуратуре.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, женщина заполнила заявления о постановке на учет по месту регистрации двух ее знакомых иностранцев, достоверно зная, что они не будут проживать по указанному адресу.
«Документы были зарегистрированы в местном отделении почты и направлены в городской отдел по вопросам миграции. Мигранты были поставлены на учет»,— пояснили в надзорном ведомстве.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. руб.