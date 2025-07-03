Нижегородского пристава оштрафовали за помощь родственнику в снятии ареста

Судебного пристава в Автозаводском районе Нижнего Новгороде признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями по ч.1 ст.285 УК РФ. Ей назначили 40 тыс. руб. штрафа, сообщили в районном суде 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемая вынесла постановление о снятии ареста с долей недвижимого имущества ее родственника. Из-за этого должник произвел отчуждение этого имущества путем дарения, что привело к невозможности взыскания по исполнительному производству.

Галина Шамберина