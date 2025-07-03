За месяц в Перми демонтировали шесть незаконных объектов

МКУ «Содержание муниципального имущества» с 24 мая по 30 июня было принудительно демонтировано шесть незаконных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на ул. 2-й Мулянской в Дзержинском районе была убрана рекламная конструкция, в Ленинском районе на ул. Газеты «Звезда» снесли летнее кафе, павильон по оказанию услуг шиномонтажа демонтировали на ул. Адмирала Макарова в Кировском районе, в Орджоникидзевском районе на ул. Молдавской убрали павильон, на ул. Гайвинская — лоток. В Индустриальном районе, на ул. 1-й Красавинской, разобрали незаконную рекламную конструкцию.

В пресс-службе мэрии отметили, что городские власти ведут системную работу по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций и торговых объектов. Сотрудниками районных администраций проводятся плановые рейды, учитываются и обращения жителей.