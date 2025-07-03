В Оренбуржье в результате ДТП пострадали двое подростков на мопеде

В Бугуруслане 2 июля около 17:30 (MSK+2) произошло ДТП с участием автомобиля и мопеда. Водитель автомобиля «Шевроле Круз», которым является 65-летний местный житель, при повороте с ул. Революционная на ул. Комсомольская не уступил дорогу мопеду «Альфа» и столкнулся с ним. Об этом сообщает полиция Бугуруслана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В результате ДТП 14-летний водитель мопеда и его 13-летний пассажир с переломами и другими травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение. На момент ДТП они были без мотошлемов. Оба подростка являются учащимися школы. У водителя мопеда не было права управления транспортным средством.

В отношении родителей обоих подростков составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева