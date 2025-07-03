В Свердловской области археологи нашли стоянку эпохи энеолита

В Горноуральском городском округе Свердловской области обнаружили стоянку (поселение), следует из документов историко-культурной экспертизы. Сообщается, что был выявлен объект культурного (археологического) наследия, получивший название «Стоянка Катаба V». Стоянка датируется эпохой энеолита (конец IV-III тыс. до н.э.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горноуральский городской округ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Горноуральский городской округ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Памятник располагается в северо-восточной части земельного отвода, на правом коренном берегу р. Тагил. "Стоянка Катаба V" расположена в 3,48 км к востоку от с. Балакино Горноуральского ГО, в 11,65 км к северу от г. Нижний Тагил»,— говорится в документе.

Исследование участка проводились для того, чтобы узнать, может ли артель старателей «Нейва» вести работы по разработке золота. Площадь выявленного ОКН «Стоянка Катаба V» по результатам обследований составляет более 1,3 тыс. кв. м.

«Всего из двух шурфов получена коллекция из 6 предметов, из которых только один фрагмент имеет орнамент. Артефакты, преимущественно, располагаются в пределах I-II горизонтов, в нижней части слоя темно-серого гумусированного суглинка и в пределах слоя темно-коричневого суглинка»,— указано в документе. Отмечается, что фрагмент орнаментированной керамики может быть отнесен к шувакишскому типу.

В связи с обнаружением стоянки, работы на данном участке запретили.

Мария Игнатова