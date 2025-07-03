Борчанина оштрафовали за мошенничество с ремонтом катеров полиции

Борский городской суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2022 году предприниматель выполнял госконтракт на ремонт и техобслуживание полицейских катеров. Следствие установило, что в ремонте он использовал бывшие в употреблении запчасти, а некоторые оплаченные работы выполнены не были.

Ущерб Нижегородскому линейному управлению МВД на транспорте был оценен в 130 тыс. руб., который подсудимый возместил по иску прокуратуры. Суд оштрафовал его на 150 тыс. руб.

Владимир Зубарев