Осужденный за подкуп экс-депутат из Самары награжден почетным знаком губернатора

Минахмет Халиуллов, который в настоящее время работает вице-президентом Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба»), получил почетный знак губернатора. Он удостоился награды «За содействие Вооруженным Силам РФ» II степени. Указ подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Документ размещен на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вместе с Минахметом Халиулловым эту же награду получил президент организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев. В документе говорится, что оба общественника отмечены за заслуги в оказании гуманитарной помощи военнослужащим.

Почетный знак «За содействие Вооруженным Силам РФ» был утвержден в качестве награды в Самарской области в июне 2024 года. Вместе со знаком награждаемый получает единовременную выплату в зависимости от степени. За II степень предусмотрена выплата в размере 25 тыс. руб.

До того, как стать общественником, Минахмет Халиуллов отбыл условный срок и выплатил штраф за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Он был осужден в апреле 2020 года.

Следствие установило, что с июля 2016 по июль 2018 года Минахмет Халиуллов как представитель подрядчика Фонда капитального ремонта Самарской области передал более 1 млн руб. Алексею Архипову, брату бывшего врио гендиректора фонда капремонта Михаила Архипова. Он, в свою очередь, вручил незаконное вознаграждение экс-главе областного ФКР за беспрепятственное перечисление подрядчику денег за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В тот период Минахмет Халиуллов являлся депутатом совета депутатов Промышленного района Самары. Его арестовали. Сначала бывший парламентарий не признавал своей вины, но в итоге сознался в содеянном. Михаил и Алексей Архиповы также были осуждены за коррупцию.

Георгий Портнов