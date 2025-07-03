Башнефть выплатит 26,2 млрд рублей дивидендов за 2024 год

Башнефть направит на выплату дивидендов за 2024 год около 26,2 млрд руб., следует из опубликованных на портале центра раскрытия корпоративной информации сообщений. Соответствующее решение принято общим собранием акционеров.

По привилегированным акциям типа «А» будет выплачено 4,4 млрд руб. По обыкновенным акциям общий размер дивидендов составит 21,8 млрд руб. На одну ценную бумагу будет перечислено 147,3 руб.

Доходы по акциям выплатят из чистой прибыли, которая в прошлом году составила 103,2 млрд руб. Оставшуюся ее часть (77 млрд руб.) решено оставить нераспределенной.

Наталья Балыкова