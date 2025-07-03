ООО «Арматурный завод»: 15 лет инноваций, роста и лидерства

В 2025 году ООО «Арматурный завод» отмечает 15 лет с момента основания. За эти годы предприятие прошло впечатляющий путь от «молодой» компании до одного из ключевых производителей трубопроводной арматуры в России. Сегодня завод — это современное производство, инновационные разработки и команда профессионалов, работающая под руководством генерального директора Рената Фаукатовича Ибрагимова.

Фото: ООО "Арматурный Завод"

Этапы большого пути с 2010 года. Рождение завода

История предприятия началась в 2010 году, когда было принято решение создать в Благовещенске производство, ориентированное на выпуск трубопроводной арматуры, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, не уступающую в качестве иностранной.

Расширение мощностей и номенклатуры

Следующим ключевым этапом стало увеличение производственных площадей. Были построены новые цеха, что позволило освоить выпуск задвижек клиновых, кранов шаровых, обратных клапанов, увеличить объемы производства, выходить на новые рынки сбыта.

Фото: ООО "Арматурный Завод"

Наука и высокие технологии

Особой гордостью завода стал переход к наукоемкому производству. Были разработаны и внедрены в серию сложные виды арматуры:

предохранительные импульсные клапаны;

регулирующая арматура;

изделия из специальных сплавов (никель, титан);

арматура для высокого давления (до 32,0 МПа).

Уникальные разработки

Завод не просто производит — он создает инновационные решения.

Титановая арматура для работы с уксусной кислотой устойчива к агрессивным средам.

Блок предохранительных клапанов DN 100, давление 32,0 МПа уникален для России.

Бессальниковая задвижка DN 1000 для подземной установки является прорывом в сфере надежности.

Новая линейка переключающих устройств имеет повышенный ресурс работы.

Фото: ООО "Арматурный Завод"

Роль генерального директора — разработать стратегию успеха

Ренат Ибрагимов возглавил предприятие в самый динамичный период его развития. Под его руководством завод вошел в число ведущих производителей арматуры в РФ, были внедрены передовые технологии обработки металлов, успешно освоены экспортные поставки, завод вышел на международный рынок — налажен экспорт продукции в Узбекистан, Грузию, Армению и другие страны, создана система подготовки кадров, что особенно важно для высокотехнологичного производства.

Люди — главная ценность благовещенского «Арматурного завода». Коллектив как фундамент успеха.

В современном промышленном производстве, где технологии и оборудование играют ключевую роль, «Арматурный завод» делает особый акцент на человеческий ресурс.

«Главным на нашем предприятии, конечно, является человеческий ресурс, — отмечает руководство завода. — У нас сложилась слаженная и дружная команда профессионалов, многие из которых работают в коллективе более 10 лет».

Принципы управления — доверие и вовлеченность

Сохранение коллектива — один из приоритетов для руководства компании. На предприятии выстроена система управления, основанная на доверии и максимальной вовлеченности сотрудников в производственные процессы.

«Руководители, и в наибольшей степени генеральный директор Ренат Фаукатович Ибрагимов, сумели объединить коллектив общей идеей — выпуском продукции, которая по своему качеству не уступает лучшим зарубежным аналогам», — подчеркивают на предприятии.

Даже в сложные периоды — экономические кризисы, западные санкции, резкие изменения ключевой ставки — заводу удалось сохранить не только производство, но и свой коллектив.

Социальная политика: не просто слова

Стабильность — сохранение рабочих мест даже в кризис.

Профессиональный рост — программы обучения и повышения квалификации.

Корпоративная культура — мероприятия, укрепляющие командный дух.

«Наш коллектив — это не просто сотрудники, это единомышленники, — говорит генеральный директор Ренат Фаукатович Ибрагимов. — Именно благодаря их профессионализму и преданности делу мы можем ставить перед собой амбициозные цели и уверенно двигаться вперед».

Перспективы — движение вперед

В планах предприятия — дальнейшее расширение линейки высокотехнологичной арматуры, участие в крупных инфраструктурных проектах, развитие цифровых технологий в производстве (предиктивная аналитика, IoT).

15 лет — это только начало!

«Арматурный завод» — яркий пример того, как упорство, инновации и грамотное управление превращают региональное предприятие в национального лидера отрасли.

«Коллектив завода, партнеры и друзья! Поздравляем вас с юбилеем! Желаем новых рекордов, смелых проектов и достойного продолжения славной истории!

Следующие 15 лет будут еще более впечатляющими — мы только набираем обороты!» — поздравляет коллег Ренат Фаукатович Ибрагимов.

ООО «Арматурный Завод»