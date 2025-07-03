Потери Азербайджана при отказе от торговли с Россией оценили в $1,2 млрд

Азербайджанский бизнес может потерять почти $1,2 млрд без российского рынка. Это значительная часть экспорта Азербайджана в Россию, она составляет 4,4% от общего объема. Базу данных ООН по статистике международной торговли (Comtrade) проанализировало «РИА Новости».

На этой неделе депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков сообщил изданию Minval о приостановлении переговоров между Москвой и Баку по крупным экономическим проектам. Это может негативно сказаться на торговых отношениях двух стран, пишет агентство.

В 2024 году Азербайджан экспортировал товаров на $26,6 млрд, из которых $1,2 млрд пришлись на Россию. Однако экспорт в Россию упал на 1,5%, а общий экспорт снизился на 20%. Российский экспорт в 2024 году составил $433,1 млрд, из которых на Азербайджан пришлось $3,6 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее.