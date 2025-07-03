НБКИ: за год средний срок потребкредитов в Башкирии сократился на 21%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае этого года средний срок потребительских кредитов в Башкирии составил 23,7 месяца. Это на 21,8% меньше, чем в мае прошлого года (30,3 месяца).

Самый большой средний срок выданных потребкредитов среди 30 регионов-лидеров в потребительском кредитовании отмечался в Санкт-Петербурге (28,3 месяца), Новосибирской (26,9 месяца) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (26,7 месяца) областях, Татарстане (26,7 месяца) и Москве (25,8 месяца). Самый маленький показатель среднего срока потребкредитов в топ-30 регионов показали Республика Саха (Якутия) (22,1 месяца) и Нижегородская область (22,1 месяца).

Наиболее заметное снижение среднего срока потребкредитов в регионах России наблюдалось в Ростовской (-27,6%) и Саратовской (-25,9%) областях, Пермском (-25,6%) и Алтайском (-25,5%) краях, а также в Воронежской области (-25,4%). В Москве и Санкт-Петербурге за год он уменьшился на 13,5% и 18,4% соответственно.

В целом по стране средний срок потребительского кредита составил 24,1 месяца, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,8% (в мае 2024 года — 30,8 месяца). При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний срок потребкредита увеличился на 3,5% (в апреле 2025 года — 23,3 месяца).

«В сентябре-декабре 2024 года средний срок потребительских кредитов упал почти на 12 месяцев, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его мнению, во многом это обусловлено снижением аппетита к риску у банков и сокращением спроса на потребкредиты у клиентов из-за высоких ставок. При этом с начала года наблюдается определенная стабилизация и небольшой восстановительный рост среднего срока потребкредита. Но говорить «о полном восстановлении данного показателя пока не приходится», резюмировал Алексей Волков.

Майя Иванова