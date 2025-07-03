Глава СКР заинтересовался делом о мошенничестве с недвижимостью жительницы Самары

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении жительницы Самары. По завершению расследования главе ведомства представят доклад о его результатах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По информации ведомства, в СМИ говорится, что в 2015 году местный житель обманом вынудил женщину подписать договоры купли-продажи принадлежащего ей земельного участка и дарения доли в домовладении. Взамен он предоставил денежный займ.

В июне 2025 года неизвестный мужчина представился знакомым кредитора и проник в здание, в котором заявительница проживала в двумя несовершеннолетними детьми и отцом-инвалидом. После этого он самовольно сменил замок на входной двери и ограничил им доступ в дом. Граждане утратили единственное жилье. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по данному факту.

Руфия Кутляева