В Уфе фигуранты дела о разбое получили от шести до 13 лет строгого режима

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор шестерым жителям региона, признав их в зависимости от роли виновными в грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ), похищении важного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ), подстрекательстве к самоуправству (ч. 4 ст. 33 — ч. 2 ст. 330 УК РФ) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры Башкирии и Объединенная пресс-служба судов республики.

Суд назначил четверым подсудимым от шести до 13 лет исправительной колонии строгого режима. Один из фигурантов уголовного дела получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Шестой соучастник приговорен к четырем годам и пяти месяцам колонии-поселения, наказание посчитали отбытым в связи с зачетом времени нахождения под стражей.

В суде установлено, что в 2022 году один из подсудимых создал организованную группу и вовлек в ее деятельность пятерых знакомых. В том же году члены группировки, находясь в развлекательном учреждении, похитили мобильный телефон у одного из посетителей.

В феврале 2023 года фигуранты уголовного дела, угрожая ножом, избили кастетом и деревянными палками прораба строительной компании и потребовали от него деньги за якобы невыполненные работы, а также забрали автомобиль Lada Granta и свидетельство о его регистрации.

В марте 2023 года подсудимые таким же способом завладели автомобилем Lada Samara и документами на него, заставив владельца подписать договор купли-продажи, а у другого потерпевшего похитили телефон и серебряные украшения.

Подсудимые не признали вину.

Майя Иванова