ВШГУ: госслужащие хотят повышения статуса своей работы в будущем

Госслужба будущего ассоциируется с классической музыкой и другими символами классицизма, что говорит о запросе на повышение ее статуса. Такие выводы сделали исследователи Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС по итогам мониторинга образа публичной службы, проведенного в марте среди 43 тыс. государственных и муниципальных служащих.

Современная публичная служба чаще всего ассоциируется с классикой (это отметили 18,9% муниципалов и 23,2% госслужащих), то есть с «эталоном порядка и традиций», отмечают эксперты ВШГУ. На втором месте — военный марш (14,6% и 17,9% соответственно), что может быть связано с «современной геополитической ситуацией». На третьем — авторская песня (10,1% и 7,2%), что объясняется «фокусом на смыслах и близостью к народу». Респонденты ожидают, что госслужба будущего будет еще больше похожа на классическую музыку (26,8% и 36,5%) и меньше — на военный марш (9,9% и 8,5%).

В ассоциациях публичной службы будущего за пределами сферы музыки также чаще всего встречаются «символы классицизма», что отражает запрос на стабильность системы, повышение статуса службы и сохранение традиций, указывают в ВШГУ. Кроме того, респонденты «разводят» государственную и муниципальную службу: «Госслужба — это "под козырек", куда Родина пошлет, а муниципальная — работа на земле с людьми. Здесь больше человечности». В числе главных элементов образа госслужбы будущего — цифровизация при сохранении человеческого подхода.

Божена Иванова