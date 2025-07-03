В Башкирии закупят цветы и траурные венки для мероприятий с участием чиновников

ГКУ Башкирии «Хозяйственное управление» на аукционе 15 июля выберет поставщика искусственных и живых цветочных композиций, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 15,5 млн руб., его оплатит бюджет республики.

Цветы необходимо поставлять до конца года в течение часа по Уфе и Уфимскому району, трех часов — по территориальной удаленности до 250 км от Уфы, пяти часов при удаленности до 400 км от Уфы, семи часов при удалении до 550 км от Уфы. Исполнитель должен быть готов поставить не менее 65 композиций единовременно.

Всего требуется 12 видов композиций, в том числе пять траурных, три поздравительных, для вручения государственных наград, представительский и протокольный букеты и так далее. Стоимость одной композиции — от 2,7 тыс. руб. до 25 тыс. руб. (за траурные венки из живых цветов).

Майя Иванова