В уфимской квартире взорвался пятилитровый баллон с газом

Сегодня в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово взорвался пятилитровый углекислотный баллон, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Прибывшие на место сотрудники МЧС осмотрели квартиру и оповестили жильцов дома. В результате инцидента выбита балконная дверь и стекла. Погибших и пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Планируется демонтировать поврежденную бетонную плиту балкона. Территория перед домом, куда она может упасть, огорожена.

Майя Иванова