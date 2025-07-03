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Ульяновские предприятия получили почти один млрд рублей на развитие за полгода

Гарантийный фонд Ульяновской области поддержал 52 проекта. Объем поручительств составил 318,6 млн руб., финансовая поддержка — 713,6 млн руб. Соответствующие итоги работы с января по июнь подвели гарантийный фонд и региональный фонд финансирования промышленности и предпринимательства, сообщает правительство региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По линии промышленности фонд поддержал шесть проектов на сумму 75,4 млн руб. По линии МСП — 84 проекта на сумму 205,2 млн руб., в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на 202,7 млн руб. Помощь также получили предприятия в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, торговли и другие.

В правительстве Ульяновской области отмечают, что капитализация регионального фонда составляет 1,4 млрд руб. Из них 535 млн руб. — на микрофинансирование, а 903 млн руб. в рамках РФРП.

Руфия Кутляева