«Лада» сыграет с «Автомобилистом» в первом матче нового сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила даты первых матчей сезона 2025/2026. Новый, 18-й по счету сезон начнется в пятницу, 5 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В первой игре встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» и финалист «Трактор». Тольяттинская «Лада» начнет сезон с домашнего поединка против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Игра пройдет в понедельник, 8 сентября.

Полный календарь предстоящего сезона КХЛ будет опубликован 4 июля. «Лада» по решению руководства лиги переведена в Западную конференцию.

Андрей Сазонов