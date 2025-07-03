Норвегия впервые представила стратегию по ядерной безопасности

Норвегия впервые определила свои обязательства в области радиационной защиты, ядерной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. Разработку стратегии правительство страны связало с военным конфликтом на Украине.

«Напряженность в мире возросла, и вопросы радиационной защиты и ядерной безопасности стали актуальнее, чем когда-либо со времен холодной войны. Норвегия должна играть активную роль в международной работе по этим направлениям»,— заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Документ опубликован на сайте правительства Норвегии. Стратегия состоит из десяти целей, среди которых — минимизация риска радиационных и ядерных происшествий, обновление законодательства в этой сфере и четкое закрепление ответственности за соответствующими организациями.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) посоветовало властям Норвегии создать эту стратегию еще в 2019 году, писал Nucnet. Вместе с тем МАГАТЭ рекомендовало властям утвердить национальную стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

В Норвегии нет действующих ядерных реакторов. До 2018 года в стране было два исследовательских реактора: Halden Reactor и JEEP II. Институт энергетических технологий Норвегии при закрытии реактора в Халдене ссылался на неприемлемо высокие риски его дальнейшей эксплуатации. Закрытие JEEP II в институте объясняли тем, что для дальнейшего использования реактора потребовались бы «дорогостоящие усовершенствования».