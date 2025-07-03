Ярославский «Локомотив» начнет сезон домашней серией
Ярославский ХК «Локомотив» первые игры сезона 2025/2026 КХЛ проведет на домашнем льду. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Кубок Открытия состоится в Ярославле 5 сентября: чемпион встретится с соперником из финала 2024/2025 — челябинским «Трактором». 7 сентября, в День памяти погибшей команды, «Локомотив» примет СКА из Санкт-Петербурга, а 9 сентября сыграет со «Северсталью» из Череповца.
«Календарь сезона 2025/2026 будет представлен в пятницу, 4 июля»,— сообщали в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).