По итогам июня 2025 года размер средней предлагаемой зарплаты в Марий Эл составил 56,7 тыс. руб. Соискатели ожидали зарплату размером в 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне в Марий Эл предлагали среднюю зарплату 56,7 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В июне в Марий Эл предлагали среднюю зарплату 56,7 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России в июне предлагали зарплату на уровне 75,5 тыс. руб.

В начале июля на рынке труда Марий Эл сохраняется умеренная конкуренция, где на одну вакансию в регионе приходится 5,2 резюме, что ниже среднего уровня в стране на 0,3 пункта.

В июне работодатели республики разместили более 2,7 тыс. вакансий, что на 31% меньше, чем в июне прошлого года. Пользователи платформы создали и обновили 14 тыс. резюме, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Диана Соловьёва