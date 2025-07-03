Зарубежные СМИ: Почему перевоплощение далай-ламы может разозлить КНР?

Далай-лама заявил о решении перевоплотиться после смерти. 6 июля Тензину Гьяцо исполнится 90 лет. И на севере Индии, где живет лидер тибетского буддизма, сейчас проходят празднования по этому случаю. Старший монах заявил, что институт далай-лам продолжит существовать, хотя до этого он допускал, что станет последним воплощением. Тензин Гьяцо бежал из Тибета в 1959 году после неудачного восстания против китайских властей. С тех пор он живет в изгнании и призывает к автономии региона. Официальный Пекин считает его сепаратистом, и слова о новом воплощении могут привести к очередному обострению. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Как напоминает Reuters, согласно тибетской традиции, после смерти душа далай-ламы перевоплощается в тело ребенка. Более того, он может выбрать место и время своего перерождения с помощью силы сострадания и молитвы. На основе видений он дает последователям инструкции, где искать новую инкарнацию. Тензин Гьяцо заявил, что право на признание следующего далай-ламы будет принадлежать только его некоммерческому фонду и духовным лидерам тибетских школ. Именно они должны провести поиск и распознание в соответствии с религиозной традицией. «Никто другой не имеет права вмешиваться в это дело»,— добавил далай-лама.

А вмешиваться есть кому. Как пишет CNN, религиозная традиция все больше становится полем битвы за контроль над умами тибетцев. У китайских властей такой опыт уже был. 30 лет назад они назначили собственного панчен-ламу — вторую по значимости фигуру в тибетском буддизме. Шестилетнего мальчика, которого выбрал далай-лама, взяли под стражу. С тех пор никто из независимых наблюдателей его не видел. Пекин настаивает, что реинкарнация духовного лидера должна соответствовать китайским законам и правилам, а поиск и идентификация проводиться в Китае и утверждаться правительством. Так что не исключено появление двух далай-лам. Одного из них выберет его предшественник, другого — Коммунистическая партия Китая.

На этом фоне Тензин Гьяцо намекал, что он может оказаться последней инкарнацией духовного лидера, отмечает The Guardian. Но, по его словам, консультации с монахами и призывы тибетской общественности переубедили его. Далай-лама заявил, что подготовит письменные указания по поиску преемника. И добавил: новый верховный лидер родится в свободной стране за пределами Китая. Более того, им может стать не ребенок, а взрослый человек. И необязательно мужчина.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".