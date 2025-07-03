Мишустин поручил стимулировать перевод отраслей экономики на российское ПО

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам X конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Он распорядился в течение года простимулировать переход российских предприятий и организаций ключевых отраслей экономики на отечественное программное обеспечение (ПО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В числе других поручений:

Минцифры и Минпромторгу вместе с Российским фондом развития информационных технологий — разработать методику по формированию приоритетных направлений замещения зарубежных отраслевых решений на российские аналоги для каждой отрасли;

выбрать значимые объекты критической информационной инфраструктуры для приоритетного импортозамещения софта, проработать сроки перехода на отечественное ПО;

проработать запуск единой платформы для доступа разработчиков ко всем дата-сетам промышленной информации, также определить условия доступа к этим данным;

Минстрою и Минцифры — проработать поэтапный переход на российское ПО, представить правительству соответствующую «дорожную карту» к концу года;

сформировать условия для перехода операторов персональных данных на российский софт;

Минцифры совместно с отраслевыми комитетами — проработать состав и регламент работы консорциума для разработки отечественного ERP-решения (программный комплекс для планирования управления ресурсами предприятия).

сформировать методику оценки цифровой зрелости и рейтинга готовности отраслей к внедрению решений в области промышленного ПО на основе генеративного искусственного интеллекта.

В правительстве уточнили, что заменять зарубежное специфическое оборудование на российское будут только после его вывода из эксплуатации или полной амортизации. Для организаций, инвестирующих в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, подготовят меры налогового стимулирования для компенсации части затрат.