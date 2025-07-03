Ярославское правительство переносит деньги на переезд на 2026-й год

Правительство Ярославской области намерено перенести 228,9 млн руб., предназначенных для покупки административного здания, на 2026 год. Соответствующие изменения отражены в проекте корректировок областного бюджета.

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Речь идет о здании №69 на улице Советской, которое областные власти поэтапно выкупают для переезда своих структур. Так называемый «правительственный квартал» на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина позволит освободить исторические здания в центре Ярославля для их дальнейшей продажи.

В 2024 году правительство приобрело в здании на Советской 3 тыс. кв.м. помещений. Ранее туда из здания на площади Челюскинцев переехало областное министерство имущественных отношений. В 2025 году планировалась покупка еще 2,5 тыс. кв.м. за 369 млн руб.

Алла Чижова