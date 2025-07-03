Житель Чувашии предстанет перед судом Марий Эл за уклонение от налогов на 68 млн

38-летний житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 68 млн руб. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Марий Эл Павел Шамов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы владелец компании, зарегистрированной в Марий Эл, продал себе автомобильную технику стоимостью от 873 тыс. руб. до 8,2 млн руб. по заниженной цене от 10 до 100 тыс. руб. за транспорт. В результате чебоксарец уклонился от уплаты налогов на 68 млн руб.

Также в 2024 году руководитель компании сокрыл более 4,5 млн руб., за счет которых производится взыскание налогов.

На имущество фигуранта в Марий Эл и помещения в Чувашии на общую сумму более 222,4 млн руб. наложили арест.

Диана Соловьёва