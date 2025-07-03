Трое погибли и 16 ранены в результате стрельбы у ночного клуба в Чикаго

Как минимум 3 человека погибли и 16 получили ранения в Чикаго, когда неизвестный из машины расстрелял толпу людей, выходивших из ночного клуба Artis Lounge. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент попал на видео регистратора в одном из припаркованных у клуба автомобилей и быстро разошелся в сети. В эту ночь в клубе проходила вечеринка по поводу выхода нового альбома рэпера Mello Buckzz. Примерно в 0:30 по местному времени гости стали расходиться, и в этот момент мимо клуба проехал автомобиль, из которого раздались не менее 16 выстрелов. Данные о погибших и раненых предварительные. Полиция сообщила, что они могут измениться.

Клуб Artis Lounge открылся не так давно. На его месте раньше работал клуб Hush Lounge, который закрылся в ноябре 2022 года после другого случая стрельбы. Тогда погиб один человек и трое получили ранения.

Алена Миклашевская