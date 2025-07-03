«Россети Тюмень» направили 3,8 млн на повышение надежности электроснабжения магистрального нефтепровода

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Шаим» в ХМАО-Югре. Объект питает одноименную линейную производственно-диспетчерскую станцию компании «Транснефть – Сибирь». На проведение работ энергетики направили 3,8 млн рублей.

Специалисты отремонтировали два силовых трансформаторов общей мощностью 20 МВА, два трансформатора собственных нужд и 6 шинных мостов 10 кВ. На ключевом оборудовании сотрудники проверили системы обогрева и охлаждения и отобрали пробы трансформаторного масла для анализа его диэлектрических свойств. Также энергетики провели техобслуживание более 50 единиц основного и вспомогательного оборудования, в том числе 9 высоковольтных выключателей и 14 разъединителей. Технические мероприятия на питающем центре завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Ремонт подстанции 110 кВ «Шаим» состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения первого в Западной Сибири нефтепровода Шаим – Тюмень.

АО «Россети Тюмень»