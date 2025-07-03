В Ярославле суд запретил сайт по продаже хамона из Испании

Фрунзенский районный суд Ярославля удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил доступ к сайту с испанским хамоном. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство обнаружило сайт, на котором предлагалась санкционная мясная продукция производства Испания с доставкой по территории России. При этом ввоз в РФ этой продукции из Евросоюза запрещен до 31 декабря 2026 года. Суд посчитал это нарушением действующего законодательства и запретил доступ к сайту.

Алла Чижова