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В Ярославле суд запретил сайт по продаже хамона из Испании

Фрунзенский районный суд Ярославля удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил доступ к сайту с испанским хамоном. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство обнаружило сайт, на котором предлагалась санкционная мясная продукция производства Испания с доставкой по территории России. При этом ввоз в РФ этой продукции из Евросоюза запрещен до 31 декабря 2026 года. Суд посчитал это нарушением действующего законодательства и запретил доступ к сайту.

Алла Чижова

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