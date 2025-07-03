Нижегородка положила миллион рублей в чайник и отдала его мошенникам

Жительница Нижнего Новгорода лишилась 4,9 млн руб., поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, лжесотрудники портала госуслуг и банка убедили 25-летнюю потерпевшую взять кредиты на сумму почти 2,8 млн руб. и перевести их злоумышленникам вместе с 1,1 млн руб. сбережений, чтобы якобы отменить сомнительную операцию по счету. Затем нижегородка обналичила еще 1 млн руб. накоплений, положила деньги в чайник и отдала курьеру около одного из торговых центров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Расследование продолжается.

Елена Ковалева