В 2025 году пять студентов начнут обучение в вузах с дальнейшим трудоустройством на Нововоронежскую АЭС

Нововоронежская АЭС приняла участие в заявочной кампании на целевое обучение через единую цифровую платформу «Работа в России», подав 5 заявок в Воронежский госуниверситет, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, Обнинский институт атомной энергетики — филиал НИЯУ МИФИ

Фото: Роман Пышкин

Всего в 2025 году Концерн «Росэнергоатом», в контур управления которого входит Нововоронежская АЭС, разместил более 200 предложений на обучение по необходимым инженерно-техническим специальностям.

Помимо поступления по целевой квоте, Нововоронежская АЭС дает возможность студентам различных вузов заключить целевой договор на этапе обучения — с первого по последний курс. По нему обучающиеся также получают дополнительную социальную стипендию по итогам сданной без троек сессии. Выплаты в размере 25 тысяч рублей начинаются с 3-го курса, а через год увеличиваются до 30 тысяч рублей.

«Особенно плотно работу по заключению целевых договоров мы ведем с Нововоронежским политехническим институтом. Это наша основная кузница кадров, и мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники оставались в городе и приходили к нам на работу. На данный момент сто процентов студентов, обучающихся по специальности «Ядерная энергетика и теплофизика», заключили с нами такие договоры, а это порядка 30 человек», — рассказал заместитель директора по кадрам Олег Уразов.

Молодые специалисты, для которых атомная станция станет первым местом работы, получат помощь в съеме и приобретении собственного жилья, обустройстве быта, выплаты в связи с бракосочетанием, также им компенсируют затраты за занятия спортом в городских секциях и многое другое.

Целевое обучение — востребованный механизм обеспечения молодыми сотрудниками предприятий атомной энергетики. Так, в 2024 году по итогам общей заявочной кампании от филиалов и дочерних обществ Концерна на целевое обучение в профильные вузы зачислены 168 человек.

Подача заявок осуществляется через федеральный портал «Работа в России» (trudvsem.ru), в разделе «Целевое обучение». Откликнуться на предложения по программам бакалавриата и специалитета можно до 25 июля 2025 года. Важно: каждый кандидат может откликнуться только на одно предложение.

У атомной отрасли амбициозные планы: до 2042 года в России планируется построить 38 энергоблоков, расширив присутствие ещё на 7 регионов. Чтобы реализовать эти задачи, госкорпорации «Росатом» предстоит ежегодно привлекать до 4000 молодых специалистов и более 200тысяч рабочих. Только концерн «Росэнергоатом» к 2030 году будет нуждаться в более чем 2000 выпускников в год.