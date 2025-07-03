17 британских компаний перешли на 4-дневную рабочую неделю

Все 17 британских компаний, участвовавшие в 6-месячном эксперименте с 4-дневной рабочей неделей, решили и дальше работать в таком же режиме. Как сообщает The Guardian, руководство компаний, в которых работает в общей сложности около 1000 человек, признало, что эффективность работы сотрудников не упала, а в некоторых компаниях даже выросли продажи. При сокращении рабочих дней уровень зарплаты сотрудников сохранился на прежнем уровне.

Эксперимент проходил с ноября 2024 года по апрель 2025 года в рамках проекта международной организации 4 Day Week при поддержке ученых Оксфорда, Кембриджа и Бостона. В 2022 году в Великобритании в рамках того же проекта состоялся пилотный эксперимент изменения режима работы. В нем приняли участие более 70 компаний. Из них 86% решили оставить 4-дневную рабочую неделю. Как утверждают разработчики проекта, сокращение рабочей недели снижает нагрузку на психическое здоровье сотрудников, мотивирует их на более качественную работу, а работодателям легче набирать новых сотрудников, которые охотно идут на такие условия.

Алена Миклашевская