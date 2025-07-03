Почти 500 ярославских отцов получили маткапитал

В Ярославской области с 2007 года право на материнский капитал получили 475 отцов. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего право на сертификат переходит от матери к отцу, когда средства маткапитала не были использованы полностью. Право матери на маткапитал прекращается, если она умерла, лишена родительских прав, совершила умышленное преступление против ребенка, или же отменено усыновление ребенка ею.

Кроме того, девять жителей региона получили сертификат, являясь единственными усыновителями детей.

Алла Чижова