Депутат Курултая Башкирии Айгиз Баймухаметов переизбран председателем Союза писателей Башкирии (СП РБ). Такое решение принято сегодня на съезде организации, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального министерства культуры Башкирии. По сведениям информированных источников «Ъ-Уфа», кандидатуру 36-летнего писателя поддержал Владимир Мединский, помощник президента России.

Кроме того, участники собрания проголосовали за изменение устава общественной организации. Теперь СП РБ будет действовать как региональное отделение Союза писателей России.

На собрании присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов.

Айгиз Баймухаметов — главный редактор молодежного журнала «Шонкар» (выходит на башкирском языке), в 2022 году возглавил Союз писателей Башкирии. В 2023 году избран депутатом Курултая от партии «Единая Россия».

Идэль Гумеров