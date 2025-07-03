В 2025 году из Самарской области за пределы РФ выдворено 325 мигрантов

В Самарской области за прошедшую неделю приставы до пункта пропуска через государственную границу РФ препроводили 5 жителей стран Средней Азии. Всего с начала 2025 года самарские приставы выдворили из России 325 иностранцев, сообщили сегодня в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что причиной отправки пятерых азиатов на родину стало нарушение ими законодательства Российской Федерации.

«В частности, выдворены были граждане, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельно этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно»,— объяснили приставы.

Теперь выдворенным иностранцам въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт на ближайшие пять лет.

Алексей Алексеев