Крупный пожар произошел на базе отдыха под Челябинском

В Сосновском районе Челябинской области загорелся загородный комплекс для отдыха «Резиденция 888». Площадь пожара составила около 400 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание на территории садового товарищества «Урал», расположенного на берегу озера Малый Кременкуль в Кременкульском сельском поселении, началось около 11:30. По данным МЧС, горят четыре беседки на площади 400 кв. м. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседнее двухэтажное здание. Пострадавших нет.

Для ликвидации возгорания организовано водоснабжение из озера, расположенного в 100 м от очага.