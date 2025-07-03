Мирный житель ранен при ударе дронов по Брянской области

Село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области подверглось ударам украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадал мирный житель.

Мужчина получил легкие осколочные ранения. Его доставили в больницу. Также при атаке значительно поврежден жилой дом. Точное число дронов, ударивших по селу, господин Богомаз не уточнил.

1 июля губернатор заявил о гибели мирного жителя после удара ВСУ по Брянску. По его словам, ранения были слишком серьезные, и спасти мужчину не удалось.