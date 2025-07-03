В Челябинске продолжают снижаться цены на вторичное жилье

В Челябинске в июне 2025 года продолжает наблюдаться снижение цен на вторичное жилье. Медианная стоимость квадратного метра составила 99 тыс. руб., что на 0,7% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает пресс-служба «Яндекс.Недвижимости».

Челябинск остается миллионником с низкими ценами на вторичное жилье, уступая только Волгограду. Количество предложений на рынке увеличилось на 2%, а средняя стоимость квартиры составила 4,8 млн руб. при медианной площади лота в 50,7 кв. м.

Из российских миллионников только Нижний Новгород (+1,2% до 140 тыс. руб.) и Пермь (+0,8% до 109 тыс. руб.) показывают рост цен на готовое жилье. Во всех остальных крупных городах наблюдается либо стагнация, либо незначительное снижение цен. Наиболее заметное падение зафиксировано в Краснодаре (-1,4% до 121 тыс. руб.), Воронеже (-0,7% до 106 тыс. руб.) и Челябинске.

Общая медианная стоимость квадратного метра по стране осталась на уровне мая — 142 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом цены на вторичное жилье в Челябинске выросли на 4,3%, что ниже среднего показателя в 6% для других мегаполисов.

Евгения Пономарева