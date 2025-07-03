По итогам июня 2025 года размер предлагаемой средней зарплаты в Чувашии составил 60 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в июне предлагали среднюю зарплату 60 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии в июне предлагали среднюю зарплату 60 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что уровень предлагаемой средней зарплаты сравнялся с ожидаемой соискателями. В России в июне этого года в среднем предлагали зарплату в размере 75,5 тыс. руб.

На рынке труда Чувашии в начале июля сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в республике приходится 5,1 резюме, что ниже среднероссийского уровня на 0,4 пункта. Показатель меньше 4,0 говорит о нехватке кадров.

Активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться. В июне они разместили 6,2 тыс. вакансий, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время соискатели создали или обновили 32 тыс. резюме, что на 28% больше, чем в июне 2024 года.

Диана Соловьёва