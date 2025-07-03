Приставы добились выплаты в 937 тыс. рублей сотруднику курганской компании

Курганская нефтяная компания перечислила работнику 937 тыс. руб. долга по зарплате после ареста счетов со стороны судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

Житель Ноябрьска трудоустроен в компании, действующей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, но зарегистрированной в Кургане. За время работы было несколько случаев, когда ему не выплачивали жалованье. Сотрудник решил защитить свои права и подал иск в суд, его требования удовлетворили. Компанию обязали перечислить 600 тыс. руб., компенсацию за задержку зарплаты в 245 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в 30 тыс. руб.

Однако организация игнорировала решение суда. Документ о взыскании поступил в одно из курганских городских отделений судебных приставов. Сотрудники управления ФССП вынесли в отношении компании исполнительский сбор на сумму 66 тыс. руб. как штрафную санкцию. Кроме того, они арестовали счета организации и вынесли запрет на регистрацию транспортных средств. После этого работодатель перечислил деньги жителю Ноябрьска.

Виталина Ярховска