В Уфе разработают проекты планировки территории около Российской улицы

Администрация Уфы разрешила Главному управлению архитектуры и градостроительства мэрии разработать проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Российской улицей, Академика Заварицкого, Рудольфа Нуреева и бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе Уфы. Как следует из постановления администрации города, ориентировочная площадь квартала — 26,3 га городских земель. Заказчик должен объявить торги на право разработать проекты планировки и межевания, которые необходимо согласовать до декабря этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Участок приурочен к восточному склону междуречья рек Уфы и Белой. Территория находится в зоне возможного развития карстово-суффозионных процессов. Проектировщик должен уточнить топографической съемкой расположение строений, сооружений, зеленых насаждений, подземных коммуникаций и так далее. До начала проектных работ необходимо выполнить инженерные изыскания. В проектах также нужно определить объемы сноса и параметры будущего строительства.

Майя Иванова