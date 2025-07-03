Мэрия Уфы планирует благоустроить набережную в Сипайлово

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территории вдоль Набережной реки Уфы в Сипайлово. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Проектами предполагается изменение статуса Набережной реки Уфы — из улицы местного значения она перейдет в категорию магистральных улиц районного значения. По ней планируется запустить маршруты общественного транспорта.

Кроме того, власти хотят разделить набережную на три уровня. Верхний уровень дамбы представляет собой дорогу. Пространства, занятые развлекательными учреждениями и заведениями общепита, будут благоустроены под общественные нужды.

На среднем уровне дамбы будет обустроен технический проезд. Кроме того, планируется построить эспланаду из террасных досок и платформу на сваях — на них разместят пространства для прогулок и занятий спортом, а также заведения общепита. Бетонный откос дамбы предлагается покрыть газоном.

На нижнем уровне разместятся городские пляжи, лодочные станции, зоны для пикника, велосипедные и прогулочные дорожки, а зимой — ледовый каток.

На склоне дамбы в створе улицы Максима Рыльского будет создан общественный районный центр с амфитеатром для массовых мероприятий. На берегу реки администрация предлагает построить причал для прогулочных лодок.

Идель Гумеров