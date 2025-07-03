Названы самые популярные фильмы в Ярославской области в июне

Самой популярной картиной в Ярославской области в июне 2025 года стала комедия «На деревню дедушке», вышедшая в прокат 12 июня. Фильм собрал в кинотеатрах региона 5,2 млн руб. и 17,8 тыс. зрителей. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке» Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке»

На втором месте по популярности в ярославских кинотеатрах находится фильм «Балерина», спин-офф франшизы о Джоне Уике, вышедший 5 июня. Картину посмотрели 6,2 тыс. ярославцев, в кино она собрала 2,5 млн руб. Почти столько же зрителей сходили на мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Фильм, вышедший 12 июня, собрал в регионе за июнь 1,6 млн руб.

Первые две картины расположились на таких же местах в общероссийском рейтинге. Третье место мультфильм уступил романтической комедии «Материалистика».

Алла Чижова