В Прикамье выросло число ДТП по вине молодых водителей

В 2024 году в Пермском крае число дорожно-транспортных происшествий по вине молодых водителей выросло на 28,6% (с 63 до 81). Об этом на заседании регионального правительства сообщил замминистра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов. В прошлом году по сравнению с 2023-м выросло и количество ДТП с участием гитбайков на 66,7% (с 9 до 15), с детьми-велосипедистами на 41,7% (с 23 до 34), а также число фактов гибели пешеходов на 24% (с 54 до 67). При этом каждое 11-е ДТП в прошлом году привело к смертельному исходу — всего погибли и пострадали 2761 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вместе с тем, по словам господина Иванова, за последние пять лет в пять раз снизилось количество ДТП с электросамокатами, на 35% снизилось число происшествий с участием водителей в нетрезвом виде. Смертность в ДТП сократилась на 28,8%. Среди основных причин инцидентов — несоответствие скорости условиям движения и очередности проезда.

После доклада губернатор края Дмитрий Махонин поручил разработать план профилактических мероприятий по минимизации ДТП с участием молодых и несовершеннолетних водителей транспортных средств, включая питбайки. Он отметил, что зачастую основными локациями для использования этого вида транспорта детьми становятся городские леса и пригородные зоны.